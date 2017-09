Secret Story 11 : Julie pousse Barbara à nominer Bryan

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Le temps des stratégies est arrivé dans Secret Story 11 ! La semaine passée, les Habitants se sont opposés aux Voisins et c'est cet affrontement qui a décidé des nominations lors de l'Hebdo de jeudi dernier. Mais cette semaine, le jeu commence vraiment. Lundi soir, la Voix a en effet réuni les candidats dans le salon pour leur annoncer que ce mardi auraient lieu les premières vraies nominations. Et ce sont les hommes de la Maison des Secrets qui affronteront les premiers cette épreuve classique de Secret Story. Mardi, les filles se succèderont dans le confessional pour désigner les deux garçons qu'elles souhaitent nominer. Qui se retrouvera dans le SAS jeudi prochain ?



Julie a déjà sa petite idée. La jeune femme aimerait bien se débarrasser de Bryan. Elle trouve en effet que son camarade ne sert à rien dans le jeu et elle préfèrerait continuer l'aventure avec les meilleurs joueurs. Mais pour arriver à ses fins, Julie va devoir convaincre d'autres filles de voter comme elle. La jeune femme commence par s'attaquer à son amie Barbara. Alors que la jolie blonde lui dit être perdue et ne pas savoir si elle doit nominer deux garçons en fonction de ses affinités ou en privilégiant la stratégie, Julie lui conseille de privilégier la stratégie. Elle tente ensuite de persuader Julie de voter contre Bryan en lui expliquant que c'est un garçon à qui elles ne peuvent pas faire confiance et qui serait prêt à les trahir pour aller le plus loin possible dans le jeu.

Barbara écoutera-t-elle Julie et nominera-t-elle Bryan ? Qui seront les deux habitants en danger lors de ces premières nominations garçon ?