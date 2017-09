Secret Story 11 : Julie refroidit les ardeurs de Charles

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

C'est ce qu'on peut appeler un vent de troisième catégorie. Les Habitants ont vécu lundi soir leur première Soirée Confidences dans la Maison des Secrets. Une soirée traditionnelle dans Secret Story qui permet à chaque candidat de dire ce qu'il a sur le coeur et ce qu'il pense de ses camarades. Et justement, Charles a profité de ce moment pour ouvrir son coeur et déclarer sa flamme à Julie devant tout le monde. Interrogé sur la fille qui l'attirait dans la maison, le beau gosse a répondu que c'est Julie qui lui plaisait le plus et dont il était le plus proche. De quoi faire fondre la demoiselle en question ? Eh bien non. L'ambiance s'est même rafraîchit d'un coup !



Dès leur entrée dans la Maison des Secrets, Julie et Charles ont immédiattement accroché. Depuis, ils ne se quittent plus. Ils se prennent constamment dans les bras durant la journée et multiplient les caresses et les papouilles dès la nuit tombée. Après une première petite dispute, ils semblaient même plus proches que jamais. Julie aurait donc dû être enchantée que Charles révèle ainsi ses sentiments pour elle. Mais il n'en est rien ! La jeune femme semble à peine l'écouter et se trouve ensuite bien embarrassée par cette déclaration publique. Enfin, quand on lui demande ce qu'elle ressent de son côté, elle est tout sauf enthousiaste, lançant un laconique : « Charles, c'est Charles. »

Julie est-elle juste timide, ne voulant pas révéler ses sentiments en public ? Ou le coup de coeur de Charles n'est-il tout simplement pas réciproque… malgré les apparences ?