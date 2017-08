Secret Story 11 : Julie Ricci en couple avec une star de Youtube

Par Audrey LAVAT | Ecrit pour TF1 |

Julie Ricci, la bombe atomique de Secret Story

On se souvient de Julie Ricci comme la bombe atomique de la saison 4 ! Elle avait su faire chavirer le cœur de tous les garçons de la maison et Senna, l’ex d’Amélie, l’avait même choisi pour la vie au détriment de la belge bouillonnante… Plus récemment, elle avait d’ailleurs eu une petite histoire avec Loïc durant la saison 10 de Secret Story (vidéo ci-dessous) : le beau marseillais avait lui aussi succombé ! Malgré cela, la jeune femme n’était pas arrivée à trouver l’homme parfait mais c’était sans compter sa très belle rencontre Youtube !

Une star de Youtube

Elle a ouvert sa chaine Youtube le 15 mars dernier et depuis, la jeune femme a vu son nombre d’abonnés augmenter de jour en jour ! Elle réalise des tutoriels beauté mais dévoile aussi son quotidien à ses fans qui n’attendent que ça… Aussi, ce fut l’occasion pour Julie Ricci de rencontrer son nouveau boyfriend, lui aussi sur Youtube : PJ de Boydytime. La belle a d’ailleurs récemment publié une photo d’eux à la plage où elle légende « With my bae », et ses fans sont ravis ! « Photo naturelle comme je les aime vous êtes chou je suis heureuse pour vous☺😄 » « Magnifique couple »





Julie Ricci et Loïc dans la saison 9 de Secret Story