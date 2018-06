Secret Story 11 : Julie Ricci est enceinte

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

C’est assez inattendu mais Julie Ricci vient de surprendre ses fans en dévoilant son ventre déjà bien arrondi sur les réseaux sociaux. Et oui, l’ancienne habitante de la Maison des Secrets lors de la quatrième saison de Secret Story va bel et bien être maman.



C’est via une vidéo postée sur sa chaîne Youtube et relayée sur son compte Instagram que la future maman de 31 ans a annoncé la bonne nouvelle. "Une petite surprise en ce jour très important pour moi. Et oui c’est mon anniversaire et cette année tout va changer. Allez voir ma nouvelle vidéo que j’ai faite pour vous en espérant qu’elle vous plaira," a-t-elle ainsi écrit en légende d’une photo sur laquelle elle pose avec son chéri Pierre-Jean, un youtubeur spécialisé dans le sport.

Dans cette vidéo intitulée « Une belle surprise », publiée ce vendredi 1er juin, on y découvre Julie Ricci dévoilant un ventre déjà bien arrondi avant d’être rejointe par son compagnon. L’ancienne candidate de Secret Story révèle également l’échographie du bébé. Dans le week-end, la superbe jeune femme n’a ensuite pas hésité à s’afficher en tenue de sport, laissant découvrir un peu plus son ventre de femme enceinte. « Première photo avec mon petit bidou, j’entre dans mon 6ème mois de grossesse. Je me sens si heureuse et j’ai déjà tellement hâte de découvrir ce petit être, » a ainsi révélé la future maman en légende de l’un des clichés. Julie Ricci devrait donc accoucher d'ici la fin de l'été...













