Secret Story 11 : Kamila à l'ouest, Charlène en danger et des mains baladeuses pour Barbara… Le résumé du vendredi 27 octobre 2017

Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans la Maison des Secrets ? Rien que pour vous, MYTF1 revient sur les trois temps forts du vendredi 27 octobre 2017. Et aujourd'hui au menu : une Kamila à côté de la plaque, une mission compliquée pour Charlène et Benoît, et des mains baladeuses pour Barbara. C'est gratiné !

Kamila s'intéresse de plus en plus au secret de Benjamin qui, selon elle, aurait un passé commun avec Barbara. Elle fait tout pour le déstabiliser. Saura-t-elle percer ses arcanes ? Mystère ! Autre ambiance, Charlène et Benoît ont bien du mal à saisir les règles de leur nouvelle mission. Ils ont déjà perdu un indice sur leur secret car ils n'ont pas réussi à s'embrasser dès lors que le signal de La Voix a retenti. Enfin, Barbara et Benjamin ont passé leur première nuit dans la Love Room, rebaptisée l'Attrape-Rêves cette année. Les jours passent, mais ils ne se ressemblent définitivement pas dans Secret Story 11.

Kamila à côté de la plaque

Kamila entre en piste. Elle a Benjamin dans sa ligne de mire. « Que penses-tu de l'ex de Barbara ? » lui demande-t-elle. Interloqué, Benjamin ne sait pas quoi répondre. Barbara, elle, est plus que surprise. Elle tente d'en savoir plus sur les intentions de la jolie Marseillaise. Mais Kamila ne pipera mot, elle observe plus que jamais la réaction de ses deux proies. L'épouse de Noré penserait-elle que Barbara et Benjamin ont un lien ? Seraient-ils des ex ? C'est en tout cas la piste qu'elle semble emprunter.

Une mission compliquée

Le secret de Charlène et Benoît est en danger cette semaine. À chaque tintement de cloches, le couple devra échanger un baiser au-dessus d'une croix disposée dans le jardin du Campus des Secrets. S'ils n'y parviennent pas, un indice sur le secret de Charlène – et de Benoît donc ! – sera révélé aux Habitants. Ils auront 15 minutes pour le réaliser. Ils seront aidés de leurs anges gardiens Kamila, Noré et Shirley, mais cette dernière a été mise au parfum alors qu'elle ne devait pas l'être : Charlène a donc fait une petite boulette – tant pis ! En outre, pour leur premier baiser, le duo a tout simplement échoué.

Les mains baladeuses…

La Love Room a rouvert ses portes. En effet, Benjamin a remporté les clés de l'Attrape-Rêves (nom attribué à la pièce cette année) lorsqu'il a entarté Barbara. Si elle avait plutôt mal pris la blague dans un premier temps, elle ne peut s'empêcher d'esquisser un sourire quand La Voix lui annonce qu'elle pourra bénéficier de cet endroit, avec Benjamin, loin des autres. À la découverte des lieux, les deux tourtereaux sont les plus heureux du monde. Il ne fait nul doute qu'ils y passeront d'agréables nuits – ou pas ! Barbara et Benjamin ont effectivement décidé d'un commun accord de faire un break, car le Bordelais serait encore très épris de son ex.

