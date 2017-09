Secret Story 11 : Kamila agacée par l'imprudence de Noré , elle s'énerve !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Dans Secret Story 11, le couple Kamila et Noré fait fondre les internautes. Et pour cause, les deux tourtereaux sont très mignons. Si pour le moment personne ne semble se douter que les sudistes sont mariés, les choses pourraient changer. Alors que rien ne va plus entre Charlène et Benoit, les deux Marseillais sont eux, plus amoureux que jamais. Ainsi, ils mettent en place des stratagèmes pour protéger leur secret et se retrouvent fréquemment dans des endroits isolés pour se faire des bisous et des câlins.

Mais cette fois-ci, c’est une phrase prononcée par Noré qui n’a pas plus à la jeune femme. Tandis qu’elle est en train de se préparer, Kamila fait les frais d'une petite remarque de son chéri au sujet du choix de sa tenue. Une remarque qui peut mettre en péril le secret du couple... Agacée, Kamila fait à son tour une remontrance à Noré. Toutefois, les deux tourtereaux ne parviennent pas à rester fâchés très longtemps. En effet, ils se retrouvent finalement à l’abri des regards pour se faire des câlins. Leur cachette préférée ? La salle de bain !

(Re)découvrez cette séquence dans laquelle Kamila s'explique avec Noré :