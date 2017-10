Secret Story 11 : Kamila et Barbara chargent Cassandre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Chargés par la Voix de jouer les petits diablotins de service et donc de semer la zizanie dans la Maison des Secrets, Kamila et Noré doivent réussir à provoquer au moins un clash par jour. Leur méthode : souffler sur les braises ! Les deux Marseillais amoureux comptent en effet appuyer sur les animosités déjà existantes entre certains Habitants pour créer le terrain propice à des disputes en série. Et pour le moment, il faut bien le reconnaître, Kamila et Noré s'en sortent plutôt bien. Noré a ainsi tenté de pousser Shirley à se montrer complètement honnête avec Barbara et lui dire ainsi tout le mal qu'elle pense d'elle.



Kamila, elle, a décidé de profiter de l'antagonisme entre Barbara et Cassandre pour allumer le feu entre elles. La jolie Marseillaise est ainsi allée répéter à Barbara toutes les critiques émises par la jolie Cannoise envers cette dernière. Ce qui n'a pas manqué de mettre le feu aux poudres. Pas du tout adepte des comportements hypocrites, Barbara est allée très vite s'expliquer avec la jolie brune. Un clash a alors pris forme entre les deux jeunes femmes, avant que Cassandre s'en prenne à Kamila.



Mais la jolie Marseillaise ne semble pas en avoir terminé avec la nouvelle Habitante. Sans doute pense-t-elle que Cassandre, avec son tempérament explosif, est la cible idéale pour créer de nouvelles disputes dans la Maison des Secrets… Et alors qu'elle prend le petit-déjeuner avec Barbara, Kamila continue de charger sa nouvelle ennemie dans la Maison, en insistant sur le fait qu'elle parle beaucoup dans le dos des gens… Or l'hypocrisie passe toujours mal dans Secret Story !



Kamila réussira-t-elle à provoquer un nouveau clash ? Réponse dans les prochains jours...

>>> Redécouvrez le premier clash entre Barbara, Cassandre et Kamila dans la vidéo ci-dessous :