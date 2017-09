Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Kamila et Barbara se sont vivement disputées à propos de Benoît. Vingt-quatre heures plus tard, le calme étant revenu, elles décident de mettre les choses à plat… Comme des adultes.

Rappel des faits : lors de l'Hebdo du jeudi 14 septembre, Charlène a pu visionner des images de Benoît (son petit-ami à la ville) se rapprochant de Barbara bien plus qu'il ne le laissait entendre. Charlène en a alors fait part à Kamila qui, elle, doit feindre une histoire d'amour avec Benoît. La jolie Marseillaise saisit donc l'occasion pour jouer les jalouses – elle ferait depuis croire à Benoît et Barbara qu'elle a vu des extraits peu flatteurs les concernant. Pour incarner son rôle de la meilleure des manières, elle décide dans un premier temps de lancer des piques à Barbara puis, dans un deuxième temps, de l'ignorer totalement pour, in fine, lui dire ses quatre vérités. De son côté, Benoît, vivement recadré par Charlène, a eu l'interdiction d'approcher Barbara. Une situation que cette dernière a du mal à encaisser. Elle lui en a d'ailleurs fait part, et les éclats de voix étaient de la partie – décidément, Barbara a passé un mauvais week-end !

Mais tout n'est pas si noir pour la belle au tie and dye doré, car, vingt-quatre heures plus tard, Kamila et Benoît lui proposent de discuter posément. Dans le jardin, ils jouent franc-jeu. « Pour moi, le principal fautif, c'est lui [Benoît, NDLR] ! Monsieur ne sait pas ce qu'il veut, monsieur est indécis. Et, surtout, monsieur n'est pas clair ! » explique Kamila, devant une Barbara compréhensive. « Ce n'est pas ta faute à la base », ajoute-t-elle. Le vent semble tourner en faveur de Barbara. Benoît serait donc le seul fautif dans cette histoire.

