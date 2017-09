Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Kamila et Benoît doivent simuler une idylle, mais Barbara ne leur faciliterait pas la tâche. Elle se rapproche de plus en plus du jeune homme. Un éphèbe pour deux belles, ce n'est jamais de bon augure. Une discussion s'impose, elles s'expliquent !

Homme, je vous aime… Ce n'est une surprise pour personne, Barbara les avait prévenus. Entre elle et les hommes, c'est une affaire qui roule. En effet, dans la vie de tous les jours, Barbara est de celles qui préfèrent s'entourer du sexe opposé. Question d'affinités… Et c'est lors de la première Soirée Confidences de Secret Story 11 qu 'elle en a fait part à tous les candidats. Mais mieux que des mots, des actes ! Ni une ni deux, une fois débarrassée de son angine blanche, la bientôt trentenaire au tie and dye maîtrisé attaque ! Alors qu'elle mène une guerre sans merci à Tanya pour s'accaparer le bel Alain, Barbara joue aussi sur d'autres tableaux ; Benoît se trouve également dans son viseur.



Si dans un premier temps le jeune homme s'était rapproché d'elle, il a très vite repris ses esprits. Le secret qu'il partage avec Kamila, sa dulcinée Charlène et Noré est bien plus important – il doit simuler une idylle avec Kamila. À ce sujet, les Habitants sont unanimes, Benoit et Kamila iraient très bien ensemble. Mais qu'importe l'avis des autres, Barbara est toujours aussi collante avec Benoit. Un rapport ambigu qui implique des explications.



Les deux femmes se retrouvent alors dans la bibliothèque pour faire le point. Barbara se lance : « Je m'entends très bien avec Benoît, mais je veux que tu viennes me voir si, à un moment, la relation que l'on peut avoir te dérange. Il faut que tu me le dises ! » Avant d'ajouter : « Sache que je t'apprécie beaucoup ! » Un laïus que Kamila entend. « Ça ne me dérange en rien. J'ai cerné le genre de fille que tu es, j'ai confiance en toi », conclut-elle rapidement. La stratégie adoptée par la belle aux yeux verts est-elle la bonne ?



