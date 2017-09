Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Il y a des soirs où tout se déroule à merveille. Kamila et Benoît, qui doivent se mettre en couple afin de protéger leur secret respectif – Kamila et Noré sont mariés, Benoît est en couple avec Charlène –, ont passé une soirée des plus agréables. En effet, plus les jours passent, plus les Habitants de la Maison des Secrets pensent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Alors quand l'indémodable titre « Time of my live » du film tout aussi culte Dirty Dancing résonne dans le salon, Kamila et Benoît se transforment en Patrick Swayze et Jennifer Grey des temps modernes. Le romantisme à l'état pur. Une vague d'amour emplie alors la pièce, un effluve qui semble toucher Alain en plein cœur. Quelques minutes plus tard, il ne peut s'empêcher de féliciter les deux – faux – tourtereaux. « Ça fait plaisir de vous voir tous les deux comme ça. Je te jure que c'est vrai ! » avoue-t-il à Kamila et Benoît, confortablement installés sur le canapé, multipliant les gestes affectueux l'un envers l'autre.

La belle aux yeux verts s'est donc ressaisie car, depuis quelques jours, le comportement de Noré la chagrine au plus haut point. Ce dernier s'est dangereusement rapproché de Laura lors de la Soirée Blanche, allant même jusqu'à croquer la pomme qu'elle avait en bouche. Une scène qui a provoqué l'ire de Kamila qui s'est vite emportée contre son époux. Mais, désormais, cette mauvaise passe se conjugue au passé. Les couples sont plus forts que jamais.

