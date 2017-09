Secret Story 11 : Kamila et Benoît se jouent des Habitants !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

A leur entrée dans la Maison, La Voix a confié à Charlène et Benoît & Noré et Kamila, les deux couples de Secret Story 11, une mission secrète exceptionnelle afin de préserver au mieux leur secret. Benoît et Kamila devraient faire croire à une idylle naissante. Une dizaine de jours plus tard, alors que les Habitants ne se font toujours pas à l'idée de leur possible couple, Benoît et Kamila décident de changer de stratégie, à l'abri des regards, pour duper leurs camarades.





Ainsi, ils décident de simuler une mise au point loin d'être subtile dans la salle de bain afin que le reste des candidats pensent qu'ils sont déjà en couple dans la vraie vie. Si ce n'est évidemment pas le bon secret, c'est dans le mille puisque Jordan est le premier à mordre à l’hameçon : "J'ai entendu Kamila et Benoît dans la salle de bain qui avaient peur de s'être fait griller." L'ancien infiltré du Campus est persuadé d'avoir découvert un secret et n'attend pas une minute de plus pour se rendre au confessionnal et buzzer.







Ce buzz risque de semer la zizanie dans l'esprit des Habitants... Quoi qu'il en soit, si Jordan vient à confirmer son buzz, ce sera 5000 euros de perdu pour le Nordiste et retour à la case départ pour découvrir le secret des couples.