Secret Story 11 : Kamila et Benoît, un second baiser réussi

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Kamila et Benoît font tout depuis quelques jours pour ne laisser aucun doute quant à leur idylle naissante et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils touchent au but ! Après un nouveau baiser ce soir, les habitants sont tous persuadés d'être face aux prémices de leur amour...

Toute la Maison des Secrets est en émoi devant Benoît et Kamila. Ils sont jeunes, ils sont beaux, et ils vont si bien ensemble ! C'est sûr, ces deux-là sont en train de tomber amoureux et vont bientôt se mettre en couple...ou du moins, c'est ce que pensent les candidats. Bernés par le jeu et la stratégie bien rodée des couples de l'aventure, les Habitants sont tombés dans le panneau et croient assister au tout début d'une histoire d'amour. Bien entendu, les étudiants du Campus ne pourraient pas être plus loin de la vérité : Kamila est mariée avec Noré, tandis que Benoît et Charlène sont en couple depuis 4 ans... Afin de préserver ce secret qui les lient, Kamila et Benoît sont prêts à tout et viennent de le prouver en s'embrassant de nouveau devant tout le monde.



Mission réussie pour le duo de choc

Lors de la soirée Peace and love, les deux acolytes ont profité d'une danse pour se faire de nouveau un (faux) bisou, devant Noré qui n'a pas hésité à montrer le couple du doigt et informer tout le monde autour de lui de ce qu'il venait de passer. Bryan qui se trouvait tout juste devant la scène tombe de nouveau en plein dans le piège... Mission réussie !