Secret Story 11 : Kamila confirme son buzz sur Alain...et tombe juste !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Kamila n'est pas la plus grande enquêtrice de cette saison de Secret Story, mais cette fois, la femme de Noré a vu juste ! Sur la piste du secret d'Alain, la jeune femme était persuadée que celui-ci était une star internationale de Flamenco. La faute à son accent espagnol peut-être ? Toujours est-il que Kamila a eu du flair, puisqu'elle a réussi à démasquer le bel Alain en trouvant la moitié de son secret : "Alors, lui a dit Alain, assis dans le fameux fauteuil de Secret Story, j'ai deux choses à dire. Une bonne et une mauvaise. la mauvaise c'est que ce n'est pas mon secret, et la bonne... c'est que c'est un demi-secret ! "Explosion de joie pour la jolie Kamila qui remporte donc la moitié de la cagnotte d'Alain, soit 2125 euros.

Le seul qui n'est pas d'accord avec la mention de "demi-secret" c'est Noré ! Pour lui, sa belle a trouvé le secret en entier, comme il l'a si bien expliqué au confessional : "Le mec il est star mondiale après son s'en fou que c'est du foot, de la salsa... !". Mais Kamila ne compte pas en rester là ! Bien décidée à démasquer Alain, la Marseillaise ne compte pas le lâcher et reste persuadée qu'elle finira par trouver l'intitulé exact.... Une séquence à revoir dans le player ci-dessus.