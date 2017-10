Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Kamila étant nominée à vie, Cassandre ayant été nominée insidieusement par Benjamin lors du dernier prime, il ne restait plus qu'une place pour finaliser le trio féminin en danger cette semaine. Et la fille qui rejoindra Kamila et Cassandre dans le SAS ce jeudi est… Découvrez-la sans plus attendre !

Le mardi, c'est le jour des nominations. Aujourd'hui, tous les garçons de Secret Story 11 ont en effet défilé un à un dans le Confessionnal afin de nominer la fille qu'ils souhaitent voir quitter l'aventure. Et c'est malheureusement Barbara qui écope d'une nouvelle nomination, elle est la cible du camp des Eagles composé de Noré, Benoît et Jordan, qui n'ont pas hésité à l'envoyer dans le SAS ce jeudi. Alain et Benjamin ont, eux, désigné Shirley. Mais comme toujours, la majorité l'emporte.

Barbara rejoint donc Kamila, nominée à vie car elle a protégé son chéri Noré, et Cassandre qui a appris hier, lundi 23 octobre, que la soi-disant carte immunité que Benjamin lui a offerte était en réalité une carte nomination. Gardant la face, la brune aux airs de Kourtney Kardashian a fait montre d'une certaine classe en apprenant ce coup-bas. En outre, l'amitié de Jordan et Barbara semble bel et bien se conjuguer au passé, car le héros Ch'ti était plus que déterminé à se venger d'elle et, surtout, de son comportement distant des derniers jours. Kamila, elle, risque à nouveau d'abandonner son bien-aimé, Noré.

Néanmoins, une question occupe dès lors tous les esprits ? Laquelle des trois jeunes femmes quittera définitivement la Maison des Secrets ? Kamila, Cassandre ou Barbara ? Leur destin est entre vos mains.

