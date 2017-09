Secret Story 11 - Kamila, cette Habitante qui ressemble à…

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Elle pensait entrer dans le Campus des Secrets en cachant à tout le monde qu’elle était la très heureuse épouse de Noré. Mais pour la Voix, tant de simplicité n’était pas permise. Si bien qu’elle a voulu corser l’histoire en proposant au couple de se mélanger avec Charlène et Benoît, eux aussi très amoureux. A peine rentrée dans l’aventure - et même si l’éloignement avec Noré est très difficile à vivre pour ce couple fusionnel - la jeune femme s’est très vite intégrée dans la Maison des Secrets.

Très présente dans le jeu, nous avons pu l’observer de près et nous rendre compte qu’elle n’était pas sans nous faire penser à deux jeunes femmes bien connue des spectateurs français. Et pour cause, si l’une n’est autre qu’une ancienne candidate de Secret Story, l’autre est tout simplement une ancienne Miss France.



Quand Kamila nous fait penser à Julie Ricci

Ancienne candidate de la saison 4 de Secret Story, la jeune femme a marqué l’histoire du programme grâce à sa silhouette de rêve, mais aussi à son caractère bien trempé. Elle fera un nouveau séjour dans la Maison des Secrets pendant 15 jours dans la saison 9, ne laissant pas indifférent Loïc Fiorelli. Même peau caramel, même cheveux bruns et souples portés très longs, Julie Ricci et Kamila se ressemblent beaucoup, si ce n’est une couleur d’iris différente mais aussi un décalage au niveau de la taille. Côté look, Julie Ricci nous habitue à des vêtements sexy que celles de Kamila qui opte plutôt pour des tenues élégantes.

Quand Kamila nous fait penser à Malika Ménard

Elue Miss france 2010, la jeune femme n’a depuis pas quitté le monde de la télévision puisqu’elle présente régulièrement des émissions variées. Si le prénom de l’une est l’anagramme de l’autre, ce n’est pas leur seul point commun. La encore, la jolie chevelure foncée et les yeux clairs, ajoutés à cette jolie peau hâlée qu’a Malika Ménard ne sont pas sans rappeler que les jeunes femmes se ressemblent beaucoup.