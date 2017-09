Secret Story 11 - Kamila, Charlène et Laura en guerre contre Barbara

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Le prime de jeudi soir a permis de remettre les pendules à l’heure et pour certains candidats, c’était l’occasion de découvrir des images et entendre des choses qu’ils n’auraient jamais dû entendre. C’est le cas de Laura. La jeune femme a pu voir depuis la Tour de Contrôle ce que Barbara pensait réellement d’elle. Et ce n’est pas très joli puisque la jolie blonde a littéralement rhabillé Laura pour l’hiver qui arrive et les prochains hivers également.



Le courant ne passait déjà pas entre elles, là, il est carrément coupé. Mais Laura n’est pas la seule fille de la maison des secrets qui supporte de moins en moins la personnalité de Barbara. En effet, après le prime, Charlène et Kamila ont fait part de leur animosité envers la jeune femme. Charlène ne porte déjà pas Barbara dans son cœur… et encore moins depuis qu’elle a vu des images la montrant beaucoup trop proche de son compagnon Benoît. Échauffée par cette vidéo, elle s’est donc confiée à son amie Kamila. La femme de Noré en profite pour expliquer qu’elle aussi n’apprécie pas vraiment Barbara, qu’elle ne comprend pas non plus son comportement notamment envers Benoît… « c’est une chaudière », balance la Marseillaise. Charlène acquiesce et Laura se joint à la conversation.

Les oreilles de celle qui a lié son destin à Bryan ont dû siffler puisque les trois femmes vident chacune leur sac. Et il faut dire qu’il est lourd. Barbara assiste de loin à la scène et bouillonne. Au Confessionnal, elle prévient qu’elle est prête à faire la guerre à Kamila… en se servant de « petit Benoît ». Pour Laura, Barbara est fausse, elle « la franchise, il y a un monde », balance-t-elle, encore échaudée par les révélations. Quant à Kamila, le comportement de Barbara est inexplicable, « on a plus quinze ans », déplore-t-elle.