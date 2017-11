Secret Story 11 : Kamila et Charlène ne se supportent plus !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Il est désormais loin le temps où elles s'entendaient à merveille. Kamila et Charlène semblent aujourd'hui ne plus pouvoir se supporter. En effet, depuis qu'elle a réintégré la Maison des Secrets, Charlène a décidé de prendre ses distances avec le couple marseillais, qui s'en est très vite aperçu. Mais elle n'en oublie pas leur alliance pour autant, ni le fait que Kamila et Noré les protègent, elle et Benoît - ce sont leurs anges gardiens. Mais en plus des images qu'elle avait visionnées lors de son séjour dans la Maison des Nouveaux d'où elle avait un accès privilégié à la Tour de Contrôle, Charlène a, hier, durant l'Hebdo spéciale Halloween, de nouveau pu voir le véritable visage de ses soi-disant alliés ; des séquences où Noré n'hésite pas à égratigner l'intellect de Charlène en lui affublant notamment de petits noms d'oiseaux pas très corrects. Kamila, elle, de son côté, affirme qu'une fois le secret de Charlène et Benoît révélé, elle ne pensera qu'à son jeu et celui de son mari.



La jolie blonde n'en croit pas ses yeux, la violence des propos de Noré lui sont restés en travers de la gorge. À fleur de peau, n'ayant pas encore eu le temps d'en discuter avec le couple marié, Charlène est fébrile, un rien peut la faire vriller. Comme, par exemple, se rendre compte que ses affaires ont été déplacées. Ou quand Kamila l'accuse d'avoir intentionnellement mis la chambre du bas sens dessus dessous. C'en est trop ! Charlène lance une petite pique à la belle aux yeux verts qui réplique aussi vite que l'éclair. Les deux jeunes femmes ne se font plus de cadeaux, leur amitié appartient désormais au passé. Les tensions existantes vont-elles mettre à mal le secret de Benoît et Charlène ? Malgré la petite dispute qu'elles viennent d'avoir, Charlène et Kamila réussiront-elles tout de même à jouer le jeu ensemble ?

