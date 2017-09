Secret Story 11 : Kamila clashe, disparaît et réconforte… Le résumé du lundi 18 septembre

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Les débuts de semaine sont compliqués, même dans la Maison des Secrets. Kamila peut en témoigner, car elle a passé une journée tumultueuse. Pourquoi ? MYTF1 vous le révèle en trois points.



Kamila et Barbara s'expliquent !

Ce n'est un secret pour personne - excepté pour huit Habitants de la Maison des Secrets -, Kamila et Benoît doivent feindre une histoire d'amour. Mais le jeune homme s'étant fortement rapproché de Barbara aurait provoqué bien des déconvenues du côté de ses coéquipiers, à commencer par Charlène, sa dulcinée depuis trois ans. Kamila, qui a plus d'un tour dans son sac, a quand même réussi à retourner la situation en sa faveur en piquant une véritable crise de jalousie. Barbara pour cible, la Marseillaise aux yeux verts n'y est pas allée de main morte. Néanmoins, les heures passant, Kamila a décidé d'enterrer la hache de guerre pour mettre les choses à plat avec Barbara… Belle initiative.

Kamila pose un lapin à Noré

Après plus de deux semaines d'aventure, Kamila et Noré ont réussi à s'acclimater aux règles de Secret Story 11. Ils ont mis de côté leurs habitudes pour protéger leur secret. Mais cela ne les empêche pas d'en avoir de nouvelles à l'intérieur du jeu. Car depuis quelque temps déjà, ils se retrouvent furtivement à des endroits stratégiques pour se câliner ou s'embrasser. Toutefois, aujourd'hui, Kamila ne s'est pas manifestée. Elle a bel et bien posé un lapin à son Noré. Pas cool !

Kamila réconforte Jordan



« J'ai besoin d'amour... » L'un des titres de Lorie résonnerait-il dans l'esprit de Jordan, qui commence à se sentir bien seul ? Taquin, il aime plaisanter avec ses camarades. Cependant, derrière cette bonne humeur de façade, Jordan cacherait-il un manque d'affection ? Cela en a tout l'air, il en parle à Kamila, attentive, qui lui prodigue de judicieux conseils. C'est mignon.



>> À (re)voir : Julie n'est pas en reste, elle a aussi passé un début de semaine perturbant. Bryan l'a notamment provoquée. Et comme toujours, elle ne s'est pas laissé faire. La séquence est à retrouver ci-dessous. Regardez !