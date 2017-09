Secret Story 11 : Kamila en larmes, découvrez pourquoi...

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Cela fait maintenant 3 semaines que Kamila et Noré cachent leur secret aux autre Habitants du Campus des Secrets. Une situation de plus en plus lourde autant pour l'un que pour l'autre... Fous amoureux, les deux tourtereaux multiplient les querelles, ce qui met en péril leur secret si bien gardé jusqu'alors.

Ils s'aiment et aimeraient le crier sur tous les toits... Malheureusement pour eux, la Voix en a décidé autrement. En pénétrant le Campus des Secrets, Kamila et Noré ont dû revoir toute leur stratégie. Car désormais, c'est à quatre qu'ils doivent faire avancer leurs pions. Kamila doit faire croire à un rapprochement avec Benoît, tandis que Charlène et Noré doivent jouer les entremetteurs. Des situations délicates pour les quatre protagonistes qui doivent passer leur temps à mentir et brouiller les pistes à la moindre occasion.

Au bout de trois semaines d'aventure, les nerfs commencent fortement à lâcher. Noré aimerait passer du temps à sa femme, Kamila, mais cette dernière repousse ses avance, de peur que leur secret soit dévoilé. La situation devient de plus en plus complexe. Ce dernier refuse de faire des efforts et s'écharpe avec sa dulcinée devant les autres Habitants, qui, heureusement, n'y voient que du feu. Désabusée, Kamila craque face à Benoît en fond en larmes. Elle aimerait que le Marseillais comprenne qu'ils sont là pour jouer et que les sentiments doivent être mis de côté le temps du jeu.

Car même si elle meurt d'envie de l'embrasser et de passer du temps avec lui, elle se retient pour mener à bien leur mission. "J'ai envie de me rapprocher de lui tous les jours, ça me fait vraiment mal, mais Laura elle me colle au c**. Si elle n'était pas là toute la journée, ça serait mieux... Je vais m'éloigner car là c'est trop", avoue-t-elle au beau brun. Pour Kamila, tout s'écroule en une seule journée. "Hier on était pénard tout allait bien et aujourd'hui, ça a été très dur et le plus dur c'est que je ne peux pas trouver de réconfort chez Noré, car on s'emboucane toute la journée", admet-elle au confessionnal. Mais comme le dit si bien l'adage, "après la pluie, le beau temps". Espérons-le.