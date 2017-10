Secret Story 11 : Kamila craque, Noré aurait embrassé Laura

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Stupeur dans la Maison des Secrets ! Laura et Noré se seraient embrassés au début de l'aventure. La brune l'avoue à Kamila qui pète les plombs.

Alerte ! Kamila est sur le point de tout renverser sur son passage. La raison ? Laura lui a avoué la pire des trahisons : la brune au tempérament volcanique aurait embrassé Noré, le mari de la jolie Marseillaise, loin des regards indiscrets au début de l'aventure. Pleine de remords, il était devenu ardu de garder ce secret. Liée à Kamila cette semaine et s'étant rabibochée avec cette dernière, elle a tout simplement confessé sa faute. Une nouvelle que Kamila encaisse avec difficulté à tel point qu'elle demande à Laura de confirmer ses dires à plusieurs reprises, ce qu'elle fait, honteuse.

Ne souhaitant pas lui révéler ce faux pas devant tous les Habitants de la Maison des Secrets, Laura a préféré s'isoler avec Kamila pour lui en faire part. Mais sous la Pergola, l'exaspération de la belle aux yeux verts augmente de minute en minute. Laura le ressent et tente vaille que vaille de tempérer sa coéquipière. Mais n'y tenant plus, Kamila se lève, elle se dirige d'un pas décidé vers le salon où se trouve son époux. Admettra-t-il cet écart ? Niera-t-il en bloc ? Laura a-t-elle réellement embrassé Noré ? Ces questions qui envahissent l'esprit de Kamila méritent des réponses et elle compte les avoir subito presto.



Si ces allégations sont avérées. Quel sera l'avenir du premier couple démasqué de Secret Story 11 ? Kamila pardonnera-t-elle à Noré ? Pour le savoir, rendez-vous à partir de 18h20 sur NT1 avec la Quotidienne.



