Secret Story 11 : Kamila en danger, Laura connaît son secret…

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

C'est de plus en plus compliqué pour les couples de Secret Story 11, Laura se rapproche doucement mais sûrement de leur secret. Un stratagème, vite !

Les deux couples de Secret Story 11 partagent un secret commun : Kamila et Benoît ont pour objectif de se mettre en couple, et Noré, accompagné de Charlène, devront les y aider en jouant les entremetteurs. Le tout avec finesse et subtilité bien sûr ! Sauf que tout n'est pas si facile : Noré a bien du mal à réfréner ses ardeurs envers Kamila et Charlène voit d'un très mauvais œil le rapprochement opéré entre son concubin et Barbara, une candidate pour qui la gent masculine compte beaucoup. Pour couronner le tout, Tanya semble avoir décelé chez Kamila les habitudes d'une femme mariée, mais tout n'est que supputation pour le moment - fort heureusement ! Néanmoins, la panthère n'est pas la seule à s'intéresser de près à Kamila, tant s'en faut ! Laura, qui multiplie les concours de punchlines avec Alain, est elle aussi proche de démasquer la Marseillaise, qui l'a remarquée. Elle profite donc d'un instant loin des regards pour en parler à Charlène, sa complice.

« Il va falloir que tu entres en piste avec Noré ! » propose Kamila dans un premier temps, avant de continuer sur sa lancée : « Tout à l'heure, elle [Laura, NDLR] a été voir Benoît et lui a dit “T'es pas marié, toi ? ” ». Selon elle, Laura prêche le faux pour savoir le vrai, elle aurait posé cette question pour observer sa réaction et celle de Noré, qui était juste à côté. Pour embrouiller la brune à la faible répartie, Kamila suggère à Charlène de s'enticher de Noré, dissipant ainsi les soupçons qui pèsent sur elle, Kamila l'espère fortement du moins. Cela suffira-t-il ? Laura se laissera-t-elle avoir ? Suspense…

>> À (re)voir : pour les aider à protéger leur secret, les mariés ne doivent plus s'adresser la parole, La Voix a été extrêmement claire. La séquence est à retrouver ci-dessous, regardez !