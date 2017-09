Secret Story 11 - Kamila : Découvrez le talent caché de la candidate

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de l’aventure, Kamila fait beaucoup parler d’elle. Avec son tempérament de feu et son accent marseillais, la jeune femme, qui vit dans la banlieue sud de Marseille avec son mari Noré, ne passe pas inaperçue. Et depuis quelques jours, elle semble être en guerre avec une autre habitante. En effet, elle s’est violemment disputée avec Laura. Après le clash de la veille, Kamila en a remis une couche ce matin en bousculant sa rivale dans la salle de bain. De quoi agacer Laura, qui n'hésite pas à s'énerver !

Mais si la jeune femme est au cœur des tensions, elle reste proche de certains candidats avec qui elle aime rire et plaisanter. Alors que Charlène, Benoît, Jordan et Noré sont réunis dans le salon, ils comparent l'accent marseillais des uns à l'accent parisien des autres. Très drôle, Kamila prouve alors qu'elle peut tout à fait troquer son accent 100% marseillais pour l'accent parisien. Un don surprenant qui amuse particulièrement ses colocataires... Décidément, la jeune femme nous avait caché ce talent secret, un peu surprenant on vous l’accorde !



(Re)découvrez cette séquence amusante sur le site MYTF1 :