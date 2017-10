Secret Story 11 : Kamila très émue lors de son speed dating !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Mercredi soir, à la veille de l'élimination d'une candidate, La Voix organisait la Soirée des Nominés. A cette occasion, les habitants peuvent dire leurs quatre vérités à Cassandre, Kamila et Barbara, et se positionner en faveur de l'une d'elles. Cette fois-ci, les candidats se sont adressés à la jolie Kamila. Dans la Maison des secrets, la jeune femme est très appréciée...





Noré est le premier à s’exprimer face à Kamila. Sans grande surprise, il lui adresse une jolie déclaration d'amour : "J’espère que tu vas rentrer demain et que tu seras encore plus forte. Je t’aime plus que tout. Cette aventure nous a encore plus soudés. Merci d’être celle que tu es." De son côté, Laura admet qu'elle serait triste de voir Kamila partir :"Je n’ai pas envie de te voir partir. Tu es quelqu’un que j’apprécie et j’adore rigoler avec toi et tu le sais."





Enfin, plus surprenant, Barbara qui n'est pourtant pas particulièrement proche de Kamila, lui confie toute l'admiration qu'elle a pour elle et pour son couple : "Tu es une personne extraordinaire. Ce que j’ai vu de toi ça m’a plu. Tu m’as mis des étoiles dans les yeux avec ton couple," a-t-elle confié. Et d’ajouter : "Je suis comme je suis et tu es une personne que j’aurais aimé être sauf que je ne suis pas comme ça. Vous êtes beau et vous donnez de l’espoir. On n’est peut-être pas super amies, mais j’ai un respect pour toi et pour un couple." A la fin de l’entretien, Kamila est très émue…





A l'approche des nominations, Kamila peut compter sur le soutien de son mari Noré :