Secret Story 11 : Kamila en équipe avec Laura, Benoît avec Barbara… La semaine des binômes risque d'être explosive !

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

A l'issue du prime de ce jeudi 5 octobre, la Voix a décidé de lancer la semaine des binômes. Et si pour la plupart des Habitants, ces sept prochains jours promettent d'être drôles et placés sous le signe du jeu, pour Laura et Kamila, qui doivent donc faire équipe, c'est une toute autre histoire.