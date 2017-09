Secret Story 11 - Kamila & Noré : c’est la BIG CRISE pour le couple

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Amour et turbulences… Le couple de Secret Story 11 fait face à sa première crise. L’objet de la discorde : Lydia ! « Je ne peux pas me la voir », tels sont les mots lancés par Kamila à l’égard de cette dernière qui, selon elle, tente de séduire son mari, Noré. Pour mettre les choses au clair, les amoureux de la Maison des Secrets se retrouvent dans le jardin, ils se disent tout ce qu’ils ont sur le cœur. Kamila recadre son cher et tendre, il n’a absolument pas intérêt à trop se rapprocher d’elle. Sinon, son matricule risque de chauffer. Mais le Marseillais, à l’écoute certes, ne se laisse pas faire et tente de tempérer sa dulcinée, qui reste campée sur ses positions. « Joue le jeu, je protège notre secret en faisant ça », explique Noré, qui ajoute au passage que Lydia multiplie les compliments lorsqu’elle parle d’elle. Kamila fait la sourde oreille, elle n'en a que faire... À ses yeux, la Toulousaine au tempérament de feu n’est pas digne de confiance. « Elle est fausse », assènera-t-elle en guise de coup final. Pour ne pas éveiller les soupçons auprès des autres candidats, les mariés de Secret Story 11 regagnent le salon… Mais la tension est toujours palpable. En chemin, malgré les nombreuses relances de son époux pour savoir si tout va bien, Kamila ne daigne même plus lui répondre.

>> À (re)voir : Kamila dévoile peu à peu son caractère, plutôt bien trempé. Elle ne peut s’empêcher de critiquer Lydia, qui en prend pour son grade. Une séquence à retrouver juste ci-dessous. Regardez !