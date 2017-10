Secret Story 11 : Kamila & Noré, des inspecteurs hors pair ?

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Après Cassandre lors du prime du jeudi 12 octobre, Benjamin a lui aussi intégré la Maison des Secrets et ce, vingt-quatre heures plus tard. Ces nouvelles arrivées éveillent plus que jamais les interrogations des Habitants ainsi que certaines tensions – Barbara ne supporte déjà pas Cassandre qui a réduit sa cagnotte à néant. Hormis leur rôle de Gardiens des Secrets, Cassandre et Benjamin partagent-ils autre chose ? C'est l'une des nombreuses questions que les Secretistes se posent. Mais pour Kamila et Noré, Benjamin aurait un secret commun avec Barbara dont il serait l'ex. Alors qu'ils petit-déjeunent tranquillement au soleil, Jordan les rejoint pour discuter avec eux ; débute ici un véritable brainstorming sur les mystères qui entourent l'éphèbe au corps tonique et sculpté.

Kamila prévient Jordan, il doit garder cette conversation pour lui, aucun autre de leurs camarades ne doit être au courant. Motus et bouche cousue donc ! La mise en garde effectuée, la belle aux yeux verts explique leur théorie. Avec des exemples plus ou moins fiables, Kamila et Noré tiennent, semble-t-il, une piste. En effet, Laura et Barbara n'ayant en réalité aucun lien et compte tenu des indices qu'ils ont en leur possession, ils sont persuadés que Benjamin et Barbara ont été ensemble dans le passé. Que nenni ! Malheureusement, Kamila et Noré n'empruntent pas la bonne voie. Barbara et Benjamin ne se connaissaient pas avant le jeu.

L'un d'eux ira-t-il tout de même buzzer ? Réponse très prochainement !

