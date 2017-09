Secret Story 11 : Kamila les fait tous craquer !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Vendredi dernier, Kamila est entrée dans le jeu avec son mari Noré. Mais les deux candidats doivent faire croire qu’ils ne sont pas ensemble pour protéger leur secret. Séparée de son Noré, Kamila a dû chercher d'autres alliés dans la Maison des Secrets. Et la belle brune n'a pas tardé à se trouver un nouveau compagnon d'aventure. Elle a en effet eu un coup de foudre amical pour Jordan. Il faut dire que la jeune femme est particulièrement appréciée dans la Maison des secrets... surtout pour ses jolies courbes. En effet, elle plait beaucoup aux autres candidats. Alors que les garçons établissent le classement des plus jolies filles du campus, la jeune femme en fait partie. Un classement dans lequel se trouve également Charlène.

De son côté, Noré commence à être particulièrement jaloux. En effet, il n’a pas caché son agacement à de multiples reprises. Kamila et Noré ont de plus en plus de mal à rester séparés. Ils s'affichent chaque jour un peu plus proches, ne peuvent s'empêcher de se parler et se retrouvent 'comme par hasard' régulièrement seuls dans la même pièce. Si pour le moment, les autres candidats n’ont vu que du feu, les choses pourraient bientôt changer. Affaire à suivre…

