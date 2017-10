Secret Story 11 : Kamila gifle Noré à cause de Laura !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

C’est une dispute mythique à laquelle les téléspectateurs de la Quotidienne ont assisté. Kamila s’est emportée (pour de faux) contre Noré, et n’a pas hésité à lui mettre une claque pour crédibiliser sa vengeance contre Bryan.

Bryan n’a jamais quitté Secret Story. En réalité, il a intégré la a Tour de Contrôle afin de pouvoir observer les habitants via le Téléphone Rouge dont il a usé – et abusé – depuis le prime de jeudi soir. Le Californien a observé ses camarades pendant plusieurs jours et n’a pas hésité à se moquer gentiment d’eux. Dans la Quotidienne de ce mardi 10 octobre, les étudiants du Campus ont découvert que Bryan faisait toujours partie du jeu. Ils ont pu se venger du jeune homme, qui ne sait absolument pas que sa cachette a été révélée.

Les habitants ont pris un malin plaisir à se jouer de leur camarade. Ils l'ont tous singé et Jordan est même allé jusqu'à se moquer de son ami. Kamila et Laura ont décidé de créer une situation de crise avec Noré. Laura a affirmé que Noré l’avait embrassé sur la bouche face à une Kamila qui a joué son rôle à la perfection ! Visiblement, la jeune femme avait besoin d’extérioriser quelques petites frustrations envers son mari puisqu’elle a giflé son Noré ! Et elle n’y est pas vraiment allée de main morte.

La Marseillaise au sang chaud a provoqué une scène de ménage d’anthologie comme on en a rarement vu dans Secret Story ! Mais vous l’aurez compris, tout cela était faux. De son côté, Bryan était assez choqué en découvrant les images de cette dispute mais il n’y a vu que du feu. Il s’est donc fait complètement piéger par le trio. L’arroseur arrosé !





