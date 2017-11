Secret Story 11 : Kamila jalouse, Alain coquin et Noré perspicace… Le résumé du samedi 11 novembre

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans la Maison des Secrets ? Rien que pour vous, MYTF1 revient sur les trois temps forts du samedi 11 novembre 2017. Et aujourd'hui au menu : Laura est persuadée que Kamila est jalouse d'elle, Alain se révèle de plus en plus coquin et Noré brille par sa perspicacité. C'est parti !

Le secret d'Alain est en danger cette semaine, Kamila le piste comme jamais et elle est à deux doigts de percer ses arcanes. De son côté, Laura pense que la jolie Marseillaise est jalouse d'elle, elle envierait énormément sa cagnotte qui s'élève à plus de 80 000 euros. Noré, lui, brille par son acuité - ou pas ! Voyant Alain danser, chanter et parler espagnol, il serait donc... espagnol. Bravo l'artiste ! Les jours passent, mais ils ne ressemblent définitivement pas dans Secret Story 11.

Et soudain, Noré se rend compte qu'Alain est... espagnol !

Lors de la soirée mexicaine, Noré a eu une illumination. Après avoir dégusté un délicieux repas aux couleurs locales, voyant Alain chanter en espagnol et danser comme un expert sur des rythmes endiablés, Noré a le cerveau en ébullition et arrive à une conclusion irréfutable : Alain est espagnol ! Au vu des indices qu'il a en sa possession et du comportement de ce dernier, il serait donc connu en Espagne et pratiquerait la corrida. Il ne reste plus qu'à buzzer.

Alain, le petit coquin

Le bel hidalgo manie l'art de tromper ses camarades comme personne, Kamila et Noré ne savent plus où donner de la tête. S'ils pensent qu'il est torero en Espagne, ils n'ont, pour le moment, trouvé que la moitié de son secret : Alain est connu à l'étranger. Ils se creusent par conséquent les méninges pour mettre le doigt sur l'intitulé exact de son secret. Pendant ce temps, le bientôt quarantenaire vit des jours heureux avec Laura, sa dulcinée.

Kamila, jalouse de Laura ?

Confortablement installée dans la chambre du haut, Laura fait le point sur les derniers évènements qui ont rythmé la Maison des Secrets. Le départ de Jordan marque un véritable tournant, les Eagles (clan de la chambre du bas) se retrouvent affaiblis. Mais pour Laura, Kamila compte se venger. En bref. Attristée par l'éviction de son ami dont elle tient Laura pour responsable, sa cagnotte ayant été réduite lors du prime (Alain lui a subtilisé 10 000 euros pour avoir un indice sur le secret de Laura) et devant le retour fracassant de celle qui a percé son secret après un mois d'aventure, Laura pense que Kamila est jalouse de son succès.

