Secret Story 11 : Kamila jalouse de Laura !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Toute la maison pense que Laura et Noré sont en couple. Des supputations qui agace Kamila, l'épouse de ce dernier depuis maintenant trois ans. La Soirée Blanche a été l'élément déclencheur, la danse des plus sensuelles que Laura et Noré ont offerte à leurs camarades restera dans les annales tant ils étaient complices et lascifs. Une impudeur qui n'est pas passée inaperçue du côté de Kamila. Et pour cause, elle n'a pu cacher sa déception. En effet, rien n'obligeait son bien-aimé à y aller aussi frontalement avec celle qui a pour secret : « Ma meilleure amie s’est sacrifiée pour me laisser entrer dans la Maison des Secrets ! »

Toutefois, si cette supposée idylle irrite Kamila, elle profiterait à Laura, qui se saisit subito presto de l'occasion en proposant un stratagème à Noré : faire croire aux autres qu'ils sont réellement en couple, ils les détourneraient ainsi de leur secret respectif. Bien évidemment, le plombier à l'accent chantant en fait part à Kamila qui, quelques minutes plus tard, met Benoît au courant. Cette situation ne lui plaît guère. Dans le jardin, au soleil, elle déverse sa colère.

« C'est elle qui est en train de nous la mettre à l'envers, et bien comme il faut ! » explique Kamila face à un Benoît qui essaie de la rassurer. « Je lui fais confiance [Noré, NDLR], c'est en Laura que je ne fais pas confiance », précise-t-elle. Kamila serait-elle sur la bonne voie ? Laura se jouerait-elle des couples pour mieux percer leurs arcanes ? Réponse dans les prochains jours…

