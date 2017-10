Secret Story 11 – Kamila, Jordan, Bryan et… Découvrez les nominés de la semaine

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, la Maison des Secrets a vécu de nouvelles nominations exceptionnelles. Kamila et Jordan ont été nominés lors de l'Hebdo de jeudi dernier et ils ont bientôt été rejoints par Bryan. Mais les trois candidats ne seront pas les seuls à affronter le sas jeudi prochain. Les nominés de la semaine sont…

C'est une semaine exceptionnelle que sont en train de vivre les Habitants. Pour la première fois de l'histoire de Secret Story de nouveaux candidats ont intégré la Maison des Secrets en cours d'aventure. Et, forcément, à semaine exceptionnelle, nominations exceptionnelles. Les candidats ne défileront pas dans le confessionnal ce mardi pour choisir les Habitants qu'ils veulent envoyer dans le sas. Car les nominés ont déjà été désignés. La semaine passée, Noré a écopé d'une nomination à vie lorsqu'il a détaché le lien qui l'unissait à Charlène. Il était donc susceptible de se retrouver dans le sas jeudi prochain. Mais, lors du dernier Hebdo, Kamila a profité d'un dilemme de la Voix pour prendre pour elle la nomination à vie de son mari. C'est donc elle qui se retrouvera dans le sas chaque semaine. Et jeudi prochain, elle sera accompagnée par Jordan.



Pendant le prime, Barbara a en effet eu l'occasion de nominer l'un de ses camarades et, petite revanche, elle a choisi Jordan. Après l'Hebdo, deux candidats se sont donc retrouvés nominés d'office. Et ils ont bientôt été rejoints par Bryan. Mister Flou a en effet révélé de lourds indices sur son secret et a, par conséquent, été sanctionné par la Voix, écopant d'une nomination cette semaine. Ce que le candidat ne sait pas, c'est qu'il a entraîné Barbara dans sa chute. Lors de son entrée dans la Maison des Secrets, Barbara a en effet lié son destin à l'un de ses camarades, c'est le secret de la jeune femme. Si celui-ci est nominé, elle sera nominé et s'il est immunisé, elle sera immunisée. Après avoir fait connaissance avec les Habitants pendant 2 jours, Barbara avait finalement choisi Bryan. Ce qu'elle doit regretter aujourd'hui puisqu'elle se retrouve dans le sas à cause de lui.



Les nominés de la semaine sont donc Kamila, Barbara, Jordan et Bryan. Leur destin est désormais entre les mains du public.

Qui quittera l'aventure jeudi soir ? C'est à vous de décider. Vous pouvez d'ores et déjà voter pour votre candidat préféré.



