Secret Story 11 : Kamila/Jordan, Laura/Charles, les premiers rapprochements

Par Pauline HOHOADJI | Ecrit pour TF1 |

Alors qu'ils ne se connaissaient pas avant d'entrer dans le Campus des Secrets - sauf les couples bien sûr -, les candidats de Secret Story 11 n'ont eu besoin que de quelques heures pour voir apparaître les premiers signes d'amitié et plus si affinités. Séparée de Marie, sa meilleure amie, qui n'a finalement pas pu intégrer l'aventure, Laura a trouvé un homme avec qui elle semble déjà sur la même longueur d'ondes. La jolie brune affiche une belle complicité avec Charles comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus. La distribution des lits est l'occasion pour eux d'enchaîner les chamailleries et les éclats de rire. Une odeur de flirt flotte déjà autour du duo qui pourrait rapidement devenir inséparable !

Laure et Charles ne sont pas les seuls à s'être trouvés rapidement. Kamila et Jordan se rapprochent également peu à peu et n'arrêtent pas de se taquiner. "C’est comme ça, tu me tues de rire (...) J’aime les gens bon délire comme toi, avec qui on rigole", lance ainsi la jeune femme sous le regard d'un candidat qui n'apprécie que peu ce rapprochement. Marié à Kamila, Noré n'est pas vraiment ravi de la voir déjà proche d'un autre garçon. Alors qu'il regarde ce nouveau duo du coin de l'oeil, il profite ensuite d'un court moment en tête-à-tête pour prendre des nouvelles de sa compagne et lui rappeler qu'il "l'aime." Une piqûre de rappel pour essayer de canaliser sa compagne ?

Rendez-vous lundi sur NT1 pour découvrir la première Quotidienne de Secret Story 11 ! En attendant, découvrez ci-dessous le rapprochement Kamila/Jordan devant Noré !