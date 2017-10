Secret Story 11 : Kamila et Laura ont-elles enterré la hache de guerre ?

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Elles ont été amies, puis se sont fait la guerre pendant deux semaines. Un petit clash et toute l'amitié qui unissait Laura et Kamila s'est envolée en fumée. Mais, La Voix est maligne et malicieuse. En effet, cette semaine, c'est la semaine des binômes. Ainsi, les Habitants vont devoir vivre enchaînés deux par deux. Les actes de l'un à un impact direct sur l'autre. Aussi les deux femmes se retrouvent liées et vont devoir se déplacer partout ensemble jusqu'au prochain prime. Les actes de l'une ou une conséquence sur l'autre. Aussi, les deux filles doivent mettre de côté les rancœurs passées et agir dans le bien de leur binôme.

Et les rancœurs semblent oubliées. Un peu du moins, puisque les deux filles profitent d'un moment seule à seule devant le miroir pour se chouchouter et livrer quelques confidences. C'est Laura qui fait le premier pas en demandant comment s'est passé cette première nuit avec son mari Noré. Kamila rayonne, elle est lumineuse et amoureuse. Laura ne tarit pas d'éloges sur leur couple et trouve "beau" que les deux amoureux soient en couple depuis huit ans. Kamila se laisse aller à quelques confidences. Quant à Laura, elle laisse entendre que dans son entourage toutes "ses potes ont des forts caractères et quand ça pète, ça pète". Alors Kamila et Laura amies de nouveau ? C'est bien parti, semble-t-il.