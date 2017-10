Secret Story 11 : Kamila et Laura ont un coup de chaud

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Le Téléphone Rouge de Secret Story 11 a une nouvelle fois retenti, Kamila et Laura doivent… Découvrez-le sans plus attendre !

Lors de l'Hebdo du jeudi 05 octobre, le Téléphone Rouge a fait son grand retour… avec son lot de surprises aussi bien positives que négatives. Toutefois, cette année, une nouvelle caractéristique l'anime : son opérateur, qui n'est autre que Bryan ! Le benjamin de la Maison des Secrets, isolé dans la Tour de Contrôle suite à son faux départ, a la possibilité de faire tinter l'objet autant qu'il le souhaite. Ainsi, il est le seul à pouvoir décider de ce qu'il voudra offrir ou non à l'Habitant qui décrochera. Et en ce premier jour d'activité, Bryan est d'humeur taquine. Ses cibles : Laura et Kamila !

Les deux jeunes femmes, dont le destin est lié, sont priées de se mouiller de la tête aux pieds et ce, en moins de 15 secondes. Si le défi n'est pas relevé, un nouvel indice sur le secret de Laura sera révélé. Solidaire et non rancunière pour un sou, Kamila n'hésite pas à se délester de son micro et accompagne son ex pire ennemie vers la piscine ; elles se jettent à l'eau, anéantissant leur brushing respectif.

Les filles sont gelées, elles se dirigent alors vers la salle de bains, une pièce de la Maison qu'elles affectionnent tout particulièrement. De là, le temps que l'une aille aux toilettes, l'autre attend ; le temps que l'une se douche, l'autre attend – elles sont physiquement liées par une ceinture. Une fois assainies, une séance de maquillage s'impose. Vient alors l'étape de la coiffure qui est extrêmement importante. Kamila et Laura se parent donc de fers à lisser et débutent une longue séance de brushing si bien qu'elles n'ont pas vu le temps passer, ni le soleil se coucher - c'est dire !

