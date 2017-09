Secret Story 11 : Kamila et Laura s'affrontent de nouveau dans un clash tonitruant

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

La guerre est plus que jamais déclarée entre Laura et Kamila. Après s'être disputées la veille, les deux jeunes femmes remettent le couvert. Dès le matin, la tension est palpable entre elles et le ton ne tarde pas à monter…

Rien ne va plus entre Kamila et Laura. Les deux jeunes femmes, plutôt bonnes camarades depuis le début de l'aventure, même si Kamila avait tendance à se méfier d'elle, ne se supportent plus. Après un premier clash qui les a opposées ce samedi 23 septembre dans la Maison des Secrets, les deux jolies jeunes femmes récidivent ce dimanche, et ce dès le réveil.



Depuis leur dispute de la veille, la tension est plus que tendue entre Kamila et Laura, qui prennent bien soin de s'éviter pour ne pas réveiller les tensions de la veille. Mais il a suffi d'une bévue de la part de Kamila pour que le ton monte à nouveau entre les deux Habitantes. Au réveil, la salle de bain est bondée et les habitants s'y pressent pour se laver. Et alors que Laura se baisse pour récupérer des affaires, Kamila en profite, peut-être sans le savoir, pour prendre sa place au niveau du lavabo. Enervée, la belle brune demande alors à la jolie Marseillaise de se décaler. « Bouge ! », martèle-t-elle alors à l'intention de sa camarade.



Agacée, Kamila ne se laisse pas faire et pousse alors légèrement Laura. Bien mal lui en a pris… Laura qui fulminait jusqu'à présent, finit par gronder. Les insultes fusent et les cris alertent tous les Habitants qui pour certains dormaient encore. La guerre est définitivement déclarée entre Laura et Kamila.



Découvrez des images exclu de ce clash dans la vidéo ci-dessus avant de retrouver l'intégralité de la dispute entre Laura et Kamila dans la Quotidienne de lundi, à partir de 18h20 sur NT1.







>>> retrouvez dans la vidéo ci-dessous le premier clash qui a opposé Laura et Kamila :