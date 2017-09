Secret Story 11 : Kamila, Lydia, Tanya et les filles de l'aventure à l'honneur

Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

C'est vendredi soir, en direct sur TF1, que le Campus des Secrets a ouvert ses portes. Pour cette première promotion qui a investi la Maison des Secrets, la parité a été respectée. Sept garçons et sept filles ont posé leurs valises dans ce lieu plein de mystères qui recèle en son sein de nombreuses surprises. Du côté des femmes, les brunes ont pris le pouvoir avec cinq représentantes contre seulement deux blondes : Charlène et Barbara. La première à 23 ans et vient de Tours. Chargée de projet en événementiel, elle a rejoint l'aventure Secret Story 11 avec son amoureux depuis plusieurs années Benoît. Barbara de son côté est une jolie Belge qui affiche 27 ans au compteur. Habitant Paris, la jeune femme, célibataire depuis 3 mois, gagne sa vie en tant que chanteuse et comédienne. Autodidacte, elle aime séduire et sait charmer les autres !

Doyenne de la saison, Tanya est une vraie artiste à l'univers insolite et décalé. La candidate, qui se décrit comme un ovni et comme une intemporelle" a une personnalité très affirmée. Ancienne femme d'affaires, elle aime le pouvoir et a du mal à supporter les ordres. Côté sentimental, elle aime les hommes plus jeunes mais refuse qu'on l'appelle "cougar" ! Chef de rang dans un établissement de nuit, Laura, 27 ans, vient de Cannes. Séductrice, extravertie, colérique et accro au fitness, elle est une vraie tornade brésilienne qui a dû laisser sa meilleure amie dans le sas après un dilemme de La Voix. Depuis son entrée dans la Maison, elle s'est déjà rapprochée de Charles ! Etudiante en marketing et youtubeuse, Lydia sera le lien privilégié entre le Campus des Secrets et les internautes. Âgée de 28 ans et venant de Toulouse, elle est généreuse, sociable mais également impatiente.

A 23 ans, Kamila, qui vient de Marseille, est actuellement sans emploi. Ce qui lui permet de profiter pleinement de l'homme de sa vie Nore. Volontaire et déterminée, elle peut être une candidate redoutable dans Secret Story 11 ! On termine ce passage en revue des troupes féminines de Secret Story 11 avec Julie, 20 ans, qui travaille dans une galerie d'art parisienne. Se définissant comme "bobo", elle aime le théâtre, la peinture et flâner dans Paris sur son scooter. Avec une telle troupe de femmes de poigne aux caractères bien affirmés, les garçons du Campus des Secrets ne sont pas au bout de leur peine !

Redécouvrez ci-dessous le portrait plein de bonne humeur de Julie !