Secret Story 11 : Kamila n'est pas bête, Cassandre ne la dupera jamais !

Si Barbara et Benoît tombent dans le panneau comme des novices, il en est tout autre pour Kamila… Pour elle, Laura et Cassandre n'ont aucun lien. Elle fait part de ses hypothèses à Alain, l'oreille attentive de Secret Story 11.

Cassandre a intégré la Maison des Secrets au cours de l'Hebdo du jeudi 12 octobre. En plus du rôle de la plus haute importance qu'elle a à jouer avec ses camarades Shirley et Benjamin - ils sont les Maîtres Gardiens des Secrets -, elle a également un secret personnel à protéger. Et si Barbara et Benoît, de nouveau reliés par une corde pour 48 heures supplémentaires suite au choix de Charlène, sont persuadés qu'il existe un lien entre Laura et Cassandre, pour Kamila, absolument rien ne lie les deux jeunes femmes.

Dans la Bibliothèque avec Alain, la belle aux yeux verts revient sur tous les éléments qui l'amènent à penser que Laura et Cassandre ne se connaissaient pas avant de participer à l'émission. L'épouse de Noré est convaincue que Laura se joue de tous les Habitants car de nombreux indices sur son secret ont été révélés. Et toujours selon elle, il ne fait nul doute qu'elle aurait un lien avec Barbara, elles seraient peut-être même sœurs. Ce qui la met sur cette piste, une discussion qu'elle aurait entendue alors que Laura et Barbara se pensaient seules.

Durant cette investigation, Kamila a perçu une certaine proximité entre les deux candidates. Et afin de démontrer son hypothèse et la rendre ainsi plausible, Kamila prend pour exemple sa propre sœur avec qui les différences physiques sont paraît-il nombreuses : taille, pointure, yeux, etc. Devant ces preuves irréfutables – du moins pour Kamila -, il serait fort probable que Laura et Barbara soient de la même famille bien qu'elles aient une attitude ainsi qu'une plastique complètement opposées l'une de l'autre. Malheureusement, Kamila fait fausse route…

Sa cagnotte garnie grâce au don de Cassandre, Kamila ira-t-elle buzzer Laura ?

