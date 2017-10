Secret Story 11 : Kamila a mis une cible sur Laura

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Kamila a Laura dans son collimateur et elle ne va pas la lâcher. Si les deux jeunes femmes semblent réconciliées, la belle brune est toutefois bien décidée à trouver le secret de sa camarade. Ce serait une petite revanche pour elle. C'est en effet Laura qui a réussi à démasquer Noré et Kamila, devinant qu'ils étaient en fait mariés. Cette dernière aimerait donc bien lui rendre la monnaie de sa pièce. Et puis ce serait un joli pied de nez à celle qui a longtemps été son ennemie dans la Maison des Secrets. Mais si Kamila a accroché une cible sur Laura, c'est aussi parce qu'elle est désormais la candidate avec la plus grosse cagnotte. Une cagnotte que Kamila aimerait bien récupérer. Et ça tombe bien car elle va en avoir l'occasion cette semaine. Lors de l'Hebdo de jeudi soir, Kamila et Noré ont en effet gagné un buzz gratuit sur Laura. Un buzz qu'ils comptent bien utiliser !



Kamila et Noré ont une semaine pour tenter de percer le secret de Laura. Et Kamila a déjà sa petite idée. La jeune femme a profité d'être en binôme avec Laura pour mener l'enquête et elle en est arrivée à une conclusion : Laura et Barbara sont liées. L'épouse de Noré en est persuadée. Pour soutenir sa théorie, elle explique à son binôme qu'elle ne croit absolument pas au clash entre Barbara et elle. Elles auraient joué la comédie pour induire les Habitants en erreur. Kamila va même plus loin. Laura a affirmé avoir vu des images de Barbara la critiquant, des images qu'aucun autre candidat n'a vues. Elles n'existent donc pas ! CQFD. La Marseillaise croit dur comme fer que Barbara et Laura les mènent en bateau et elle bombarde les deux jeunes femmes de questions, traquant la moindre erreur ou hésitation de leur part.

Kamila se rendra-t-elle compte qu'elle fait fausse route avant de buzzer ses camarades ?