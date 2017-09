Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Lors de la première Hebdo de Secret Story 11, La Voix a confié une nouvelle mission à Kamila et Noré : ils ne doivent plus s'adresser la parole pendant 48 heures. Finis les petits gestes affectueux !

« Rien n'est jamais sans conséquence. En conséquence, rien n'est jamais gratuit. » Confucius. La Voix se serait-elle inspirée du philosophe ? En effet, lors de la première Hebdo de Secret Story 11, elle a permis à Kamila et Noré de se retrouver le temps d'un instant. Le couple était plus qu'enchanté de cet aparté, c'est avec fougue et passion qu'il s'est pris dans les bras, rattrapant le manque ressenti depuis son entrée dans la Maison des Secrets.



Mais tout se mérite dans Secret Story 11. Taquine, et voyant que Noré a bien du mal à réfréner ses ardeurs, La Voix propose une nouvelle mission aux mariés. Au cours des prochaines 24 heures, Kamila et Noré auront l'interdiction formelle de s'adresser la parole. Alors, avant d'entamer ce nouveau challenge – qui sera extrêmement compliqué pour le plombier –, les deux tourtereaux profitent des derniers – rares – moments qu'ils peuvent passer ensemble ; ils risquent le tout pour le tout et s'embrassent dans la salle de bains et ce, sous le regard de Charlène, ravie de la situation. Ils ont bien raison, il vaut mieux en profiter dès maintenant car, après, les baisers, c'est terminé !



