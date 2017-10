Secret Story 11 : Kamila, Noré et Bryan n'aiment pas les nouveaux

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Depuis leur arrivée dans la Maison des Secrets, Benjamin et Cassandre suscitent la méfiance des Habitants. Pire encore, Bryan, Kamila et Noré avouent ne pas vraiment les aimer.

Depuis qu'ils ont fait leur entrée dans la Maison des Secrets, Benjamin et Cassandre s'efforcent de prendre leurs marques auprès de leurs nouveaux camarades. Mais dès son arrivée, la jolie Cannoise s'est attirée les foudres de Barbara. Quant à Benjamin, il s'est carrément fait recadrer par<strong> </strong>Noré qui n'a pas aimé que le beau coach sportif insinue que dans le couple marseillais c'est Kamila qui « porte la culotte ».



Deux mauvais départs donc pour des nouveaux qui ne souhaitent qu'une chose : s'intégrer ! Mais il est difficile pour eux de faire leur place parmi des Habitants qui se connaissent depuis déjà six semaines. Ces derniers les voient comme des intrus et ont plutôt tendance à se méfier. Mais pour Noré, Kamila et Bryan, ça va beaucoup plus loin que ça. Réunis sous la pergola, les trois compères n'ont pas vraiment de mots tendres à l'égard de Benjamin et Cassandre. Bryan va même dire : « Je ne les aime pas ! » Le jeune homme s'est en effet fabriqué son « petit cocon familial » et n'a pas du tout envie d'y faire entrer de nouvelles personnes. Un sentiment que semble partager également ses deux complices.



Mais Kamila reste pragmatique. Pour sauvegarder ce cocon, elle estime qu'il ne faut surtout pas qu'ils s'isolent de trop par rapport au reste du groupe. Elle conseille ainsi à ses complices de rester aussi adorables que possible avec les autres et de ne surtout pas rester en retrait, sous peine que cela se retourne contre eux...