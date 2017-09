Secret Story 11 : Kamila et Noré, le couple le plus mignon de Secret Story

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Pas facile de cacher un secret comme "nous sommes un couple marié" surtout quand on s'aime comme au premier jour et qu'on forme le couple le plus mignon de Secret Story comme Kamila et Noré.

Ce qui ne tue pas rend plus fort : visiblement, c’est vrai pour Noré et Kamila : même s’ils sont séparés par une mission, même si Kamila doit faire croire qu’elle est en couple avec Benoît, rien ne semble altérer l’amour qui lie les deux Marseillais. S’ils ne peuvent pas afficher leur relation au vu et au su de toute la Maison des Secrets, ils usent de stratagèmes délicieux pour pouvoir s’aimer en cachette. Et, quand il s’agit de se jouer de tous, les Marseillais excellent. Retour sur trois moments cute du plus mignon des couples de Secret Story.

Pas vu pas pris

Kamila est l’objet de toutes les convoitises dans la Maison des Secrets et il est certain qu’aucun garçon n’est insensible à son charme. Mais le cœur de la Marseillaise appartient à Noré et ils n’hésitent pas à se le rappeler souvent dès qu’ils ont un petit moment. La salle de bain semble l’endroit parfait pour voler un baiser, à l’abri des regards.





Crazy in love

Ne pas s’adresser la parole pendant 48 heures, c’était l’une des missions confiées par la Voix à Kamila et Noré. Mais La Voix leur a donné la possibilité de se parler par le biais de Charlène et Benoît mais aussi sur une croix positionnée dans le jardin. Aussi dès qu’ils en ont l’occasion, ils se lancent dans des déclarations d’amour enflammées. Ils s’aiment, et c’est si beau à voir.





Emue aux larmes

Dans leur portrait de présentation, Noré et Kamila expliquaient qu’ils ne pouvaient pas passer un jour sans se dire qu’ils s’aiment et se prendre dans les bras. Dans la Maison des Secrets, cela leur est interdit sous peine de révéler leur secret. Une épreuve difficile. Aussi quand ils se retrouvent seuls, Noré avoue à Kamila qu’elle lui manque. Emue par les mots de Noré, Kamila ne peut s’empêcher de laisser échapper quelques larmes.