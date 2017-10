Secret Story 11 : Kamila et Noré... de vrais dablotins

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Lors de l'Hebdo du jeudi 19 octobre, Noré, face au Puits des Vérités, a été confronté à ce que les téléspectateurs perçoivent de lui et de sa femme. Et, malheureusement, il a vite compris que son couple est en perte de vitesse dans Secret Story 11 ; Kamila et Noré ne seraient plus aussi joueurs qu'à leurs débuts. Pour pallier ce passage à vide, Noré, grand joueur, a accepté la mission que La Voix lui a confiée. Étant sauvée par le public, Kamila a ensuite été informée par son époux de ce nouveau challenge. En duo, ils devront semer la zizanie au sein de la Maison des Secrets. Un esclandre quotidien doit impérativement éclater entre les Habitants sans qu'ils se doutent que Kamila et Noré les y ont invités. Les mariés de Secret Story 11 prennent leur mission à cœur et compte bien la mener à terme avec un planning réglé au millimètre près. Stratèges jusqu'au bout des doigts.

Sous la Pergola, Kamila et Noré choisissent leurs premières cibles : Cassandre et Barbara. Il faut la jouer fine, lorsque Noré titillera l'une, Kamila ira travailler l'autre. Leur deuxième proie sera Benoît. S'ils doivent le protéger, ils désirent néanmoins que le jeune homme assume ses propos négatifs à l'encontre de Cassandre ; il manquerait donc de franchise. Shirley et Benjamin intègrent la liste. La brouille qu'ils ont eue pour une simple poêle a amusé le plombier à l'accent chantant. Pourquoi ne pas remettre de l'huile sur le feu ? Mercredi, Jordan et Laura seront les marionnettes de Kamila et Noré – reste toutefois à trouver une pomme de discorde. Et jeudi, le bouquet final, les deux plus sanguins auront l'honneur de clore la semaine des embrouilles. Lequel de ces tandems en aura le privilège ? Kamila et Noré le décideront.