Secret Story 11 : Kamila et Noré font-ils une croix sur leur couple ?

Par Tom ROBERT

Lors de la première Hebdo de Secret Story 11, La Voix a confié une mission exceptionnelle à Kamila et Noré : ils ne doivent plus s'adresser la parole durant 48 heures, excepté au-dessus d'une croix positionnée dans le jardin. Dur, dur pour le couple…

On peut bien rire de moi, je ferai n’importe quoi… pour être auprès de toi ! Vous le savez, Kamila et Noré ont été mandatés par La Voix lors de la dernière Hebdo de Secret Story 11, qui a vu le départ de Lydia, première éliminée de cette nouvelle saison. En couple depuis huit ans, mais mariés depuis trois ans, Kamila et Noré ont vécu une première semaine compliquée tant leurs sentiments sont forts. Difficile en effet d'oublier l'être aimé, ne plus l'approcher, ne plus le toucher. C'est au forceps qu'ils se sont séparés, feignant une indifférence totale… ou presque. Si Kamila vit ce détachement vaille que vaille, Noré, lui, paraît plus impacté, il a du mal à oublier ses habitudes. À plusieurs reprises, les tourtereaux étaient à deux doigts de se faire démasquer. Et c'est pour cette raison que La Voix leur a permis, l'espace d'un instant, loin des Habitants, de se retrouver sereinement. Mais tout a un prix dans Secret Story.

Au cours des prochaines 48 heures, Kamila et Noré n'auront plus le droit de s'adresser la parole, excepté au-dessus d'une croix positionnée dans le jardin. Ce qu'ils font avec brio. Aidés de Charlène et Benoît, ils arrivent à s'octroyer du temps pour échanger quelques mots sans que les autres Habitants ne les suspectent. Ils réussissent d'une main d'expert à balayer la mine patibulaire que certains leur confèrent. N'est-ce pas Laura ?

