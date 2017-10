Par VG | Ecrit pour TF1 |

Ce n'était pas une bonne journée pour les couples dans la Maison des Secrets. Alors que Jordan s'est pris une volée de bois vert de la part de ses amis, qui n'approuvent pas sa relation avec Barbara, Kamila et Noré se sont mis en danger à cause d'une inattention. Retrouvez les moments forts de la journée du 2 octobre.

Jordan aveuglé par Barbara ?

La relation naissante entre Barbara et Jordan pose de plus en plus problème dans la Maison des Secrets. Les amis du Nordiste ont bien du mal à croire au revirement de Barbara : un jour, elle affirme qu'il n'y aura que de l'amitié avec Jordan et le lendemain, elle semble craquer pour lui. Le clan de la chambre du bas tente donc de mettre en garde Jordan : il doit se méfier de Barbara ! Pour eux, la jolie blonde joue un double jeu. Noré et Bryan, surtout, ne croient absolument pas à la sincérité de la jeune femme et craignent que leur ami ne soit blessé. Sauf que tous ces conseils ont le don d'énerver Jordan, qui ne veut rien entendre.



Barbara perd patience

Car Jordan est complètement dingue de Barbara. Peut-être même un peu trop ? Le jeune homme se montre en tout cas de plus en plus possessif avec sa belle, quitte à étouffer la candidate. Le Nordiste ne supporte ainsi pas que Barbara soit proche d'Alain. Alors, quand le beau gosse de la Maison décide de déménager de chambre et de s'installer dans le lit collé à celui de la jolie blonde, Jordan pète un plomb et fait une petite crise de jalousie à Barbara. Le candidat file ensuite voir Alain pour s'assurer qu'il ne se passe vraiment plus rien entre eux.



L'erreur fatale de Kamila

Difficile de lutter contre ses petites habitudes. Depuis le début de Secret Story 11, Kamila et Noré avaient réussi à cacher qu'ils étaient mariés, trompant toute la Maison des Secrets. Mais une petite inattention pourrait leur coûter leur secret. Kamila a en effet tendu de la harissa à Noré pour manger avec ses frites, avant même qu'il ne la demande. La belle brune connaît les habitudes de son mari. Sauf que ce geste anodin n'est pas passé inaperçu. Depuis la maison est en ébullition : et si les deux candidats étaient en couple ?