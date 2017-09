Secret Story 11 - Kamila et Noré, les maîtres des baisers volés

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Si le couple Benoît/Charlène semble battre de l’aile, c’est tout le contraire pour Noré et Kamila. Leur couple donne l’impression d’être lié par le fer et plus ils ont des missions à réaliser, plus leur amour se renforce. D’autant plus que les deux Marseillais, mariés depuis plusieurs années, ont trouvé la parade pour se rassurer l’un et l’autre. Dès qu’ils parviennent à se retrouver seuls, ils n’hésitent pas à s’échanger des mots d’amour, des « câlins » voir même des baisers.



Et s’il y a un art dans lequel Kamila et Noré excellent, c’est dans celui des baisers volés. Après le prime du jeudi 14 septembre, les deux amoureux se sont retrouvés, miraculeusement, complètement seuls dans la bibliothèque du campus. Laura, qui était avec eux, quitte la pièce, Noré en profite alors pour déclarer, une nouvelle fois son amour à sa femme : "Je t’aime d’une force, tu ne peux pas imaginer….Plus qu’avant alors que ça fait huit ans qu’on est ensemble".

Pour lui prouver qu’elle aussi est toujours aussi crazy in love de son Noré, Kamila se lève de sa chaise pour voler un baiser à son mari. Une petite folie passagère mais nécessaire, comme une petite piqûre de rappel. Heureusement pour Noré et Kamila, cet instant mignon reste un instant caché, puisque la seule personne qui viendra les rejoindre quelques secondes plus tard, c’est Benoît. Le secret est bien gardé, et leur amour est intact. Ces deux-là s’aiment et comme dit la chanson, aimer, c’est ce qu’il y a de plus beau.

Regardez ce petit instant câlin partagé entre le plus mignon des couples de Secret Story :