Secret Story 11 : Kamila et Noré prêts à tout pour faire tomber le secret de Laura

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Le couple n'a pas dit son dernier mot. Kamila et Noré ont bien l'intention de faire sauter le secret de Laura et sont plus déterminés que jamais.

Depuis trois jours maintenant, le destin des Habitants de la Maison des Secrets est lié. Dorénavant, ils vivent l'aventure deux par deux. Noré est relié à Charlène, Kamila à Laura, Benoît à Barbara, Jordan à Alain et Bryan, lui, a intégré la Tour de Contrôle pour surveiller ses camarades, et leur faire quelques plaisanteries au passage via le Téléphone Rouge. Dans le campus des secrets, la chasse aux secrets bat son plein. Les candidats sont plus déterminés que jamais à faire tomber les masques. En particulier Noré et Kamila, qui veulent se venger de Laura, qui a découvert leur secret commun…





Alors que la voix offre aux habitants une récréation, ces derniers en profitent pour respirer un peu. Ainsi, le couple des marseillais se retrouve enfin. Et malgré leurs retrouvailles, ils n’ont qu’une idée en tête : faire tomber Laura de son piédestal. Ainsi, ils peaufinent un plan : "Notre stratégie, c’est que tu te rapproches d’elle. Il faut que tu la fasses parler. Le danger, il vient de l’intérieur, c’est toi le danger et tu me fais des rapports. Il faut qu’on montre à tout le monde qu’a deux on est dangereux. Il va falloir trouver un secret…", lâche le marseillais. De son côté, Kamila acquiesce. La jeune femme est totalement en en accord avec son mari. Pour eux, il ne fait plus aucun doute que Laura a un secret en commun avec… Barbara. Mais alors parviendront-ils à trouver le secret de Laura ? C’est tout pour le moment !