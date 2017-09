Secret Story 11 : Kamila et Noré s'organisent, Alain intrigue… Le résumé de la journée du 10 septembre

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

La chasse aux secrets est lancée et certains habitants pourraient rapidement en faire les frais. A moins que… Alors que Laura semble se rapprocher de leur secret, Kamila et Noré s'organisent. Quant à Alain, il tente de semer le doute face à l'intérêt de ses camarades. Retour sur les temps forts de la journée du 10 septembre.

Les choses sérieuses commencent dans Secret Story 11 ! Ce dimanche, la Voix a réuni les Habitants pour leur annoncer que la Chasse aux secrets était officiellement lancée. Ils vont bientôt s'affronter pendant des jeux pour gagner des indices sur le secret de leurs camarades. Mais certains candidats n'ont pas attendu l'ouverture de la chasse pour commencer à mener l'enquête.



Kamila et Noré s'organisent

Le secret de Kamila et Noré est-il en danger ? Laura a en tout cas de plus en plus de doutes sur la jolie brune. Elle est persuadée que la Marseillaise est liée à quelqu'un dans la Maison des Secrets. Alors, pour tenter de dévier ses soupçons, Kamila et Noré s'organisent… en passant par Charlène puisque la Voix leur a interdit de se parler pendant 48 h. Noré explique ainsi à la jolie blonde que Kamila devrait faire une crise de jalousie à Barbara parce qu'elle est trop collée à Benoît. Quant à Kamila, elle conseille à Charlène de faire semblant de se rapprocher de Noré.



Alain attise l'intérêt

Tous les yeux des Habitants sont braqués sur Alain. Il y a ceux qui sont très intrigués par le rapprochement du jeune homme avec Tanya. Les candidats se demandent si le beau brun joue un jeu ou s'il a vraiment craqué pour la panthère de Secret Story 11. Et puis il y a celle qui aimerait bien connaître un peu mieux le jeune homme… mais pour d'autres raisons. Barbara, qui avait totalement craqué pour Alain, a tout fait pour que son intérêt soit réciproque. En vain ! Alors la jolie blonde a décidé de lâcher l'affaire. Mais Laura pourrait bien se mettre rapidement sur le coup.



Laura, qui se rapproche petit à petit d'Alain, pourrait-elle être intéressée par le jeune homme ?