Secret Story 11 : Kamila et Noré se font emboucaner

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Au cours d'un dîner en amoureux, Kamila et Noré effacent leurs doutes concernant Laura et Marie. Pour eux, elles n'ont aucun lien.

Un repas en amoureux pour reprendre des forces ! Cela fait maintenant plus de deux mois que Kamila et Noré partagent leur quotidien avec les autres Habitants de la Maison des Secrets. S'ils ont réussi à cacher leur amour durant quelques semaines, Laura a vite compris qu'ils étaient en réalité ensemble. En buzzant leur secret, elle a ainsi remporté la cagnotte du couple : ce qui fait d'elle l'Habitante la plus riche du jeu à ce jour. Cependant, la course aux secrets n'en est pas terminée pour autant, Kamila et Noré souhaitent plus que tout prendre leur revanche et ils comptent bien y arriver.

À deux, ils profitent d'un instant loin des autres. En face-à-face sur la terrasse, le couple marseillais partage un délicieux dîner préparé par les douces mains de Kamila. Entre deux coups de fourchette, ils en viennent à parler de Laura et Marie. Pour eux, au vu de leur esclandre de vendredi soir et de l'indifférence qu'elles affichent aussi bien l'une que l'autre depuis, il n'y a aucun lien entre les deux jeunes femmes – s'ils savaient…

Outrecuidant, Noré pense que Marie, qui dispose d'une semaine pour choisir le candidat qu'elle souhaite affronter dans le SAS afin de lui prendre sa place, ne le désignera pas, elle serait davantage encline à mettre danger Laura et Alain. Kamila acquiesce, elle est du même avis que son mari. Laura et Marie ont donc réussi leur coup, car les mariés de Secret Story 11 avaient de sérieux doutes concernant les deux jeunes femmes, un tatouage similaire qu'elles arborent l'une et l'autre a failli mettre leur couverture en péril. Mais ceci n'est plus que de l'histoire ancienne désormais, et heureusement !

>> À (re)voir : Kamila s'embrouille avec Benoît et Charlène. Regardez !