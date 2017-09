Secret Story 11 : Kamila et Noré, leur secret bientôt découvert

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Le secret de Kamila et Noré est en grand danger ! En effet, Laura a assemblé tous les morceaux du puzzle et elle est sur le point de découvrir ce que les couples essaient de cacher depuis le début de l'aventure.

Laura est une enquêtrice de choc ! La jolie brune suit son instinct depuis qu'elle est entrée dans la Maison des Secrets et celui-ci ne lui fait jamais défaut... Celle dont la meilleure amie s'est sacrifiée pour la laisser renter dans l'aventure a remarqué quelque chose de louche dans les relations entre Noré et Charlène et Kamila et Benoit. Une constatation qui l'a amenée à découvrir le secret des couples : dans le jardin avec Barbara, Laura explique tout le déroulé de sa pensée... et tout est rigoureusement vrai ! Un talent à faire froid dans le dos.

La guerre de secrets

La relation entre Kamila et Laura n'est pas au beau fixe et les deux jeunes femmes font tout ce qui en leur pouvoir pour découvrir leurs secrets respectifs. Souvenez-vous, cette semaine la femme de Noré était persuadée d'avoir trouvé celui de son ennemie mais avait fait fausse route. Un coup dur pour Kamila qui doit dorénavant ravaler sa fierté et supporter Laura,qui n'hésite pas à lui rappeler sa défaite. Si cette dernière déclenche l'alarme des Secrets, ce sera une immense défaite pour Kamila...