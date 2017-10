Secret Story 11 : Kamila offre un show sexy à Noré au milieu de la jungle

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Hier soir, la Maison des Secrets s’est transformée en jungle pour le plus grand plaisir de ses aventuriers d’un soir. L’occasion pour Kamila de se déchaîner comme une lionne sur la barre de pôle dance et ce n’est pas son mari Noré qui s’en plaindra.

D’humeur féline, La Voix proposait aux habitants du Campus des Secrets ce mardi soir, de se métamorphoser en Tarzan et Jane le temps d’une nuit. Transformée en véritable jungle, la Maison des Secrets est prête à accueillir ses animaux sauvages et autres aventuriers. Et du côté des filles, l’ambiance est hot ! Lorsque la chanson de la bande originale du film Moulin Rouge "Voulez-vous coucher avec moi" résonne dans la Maison des Secrets, Barbara se lance dans une danse lascive et langoureuse face caméra tandis que Kamila offre un show sexy à son mari Noré.

La soirée a également été marquée par le concours de pôle dance en duo organisé par La Voix. Tour à tour, les habitants sont invités à prendre place autour de la barre pour montrer leur talent et faire valoir leur sensualité. Barbara tente de gagner des points avec Benjamin tandis que Laura s’associe à son ancien complice Alain. Benoît s’essaie à la pôle dance avec Cassandre et Kamila joue le jeu avec son seul et unique amour, Noré. Et le duo gagnant de cette compétition est un outsider puisqu’il s’agit de … Jordan et Shirley ! Bravo aux deux nordistes qui se partagent la somme de 2000 euros.

Découvrez les images de nos aventuriers en mode sexy pôle dance :